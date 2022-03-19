JASAT ve jandarmadan hırsızlık şebekesine darbe

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş timleri, ilçeye bağlı çoğunluğu kırsal olmak üzere 6 mahalledeki ikametlerden bilgisayar, beyaz eşya, kömür, elektrikli ev aleti ile halı hırsızlıklarını aydınlatmak ve şüphelilerini belirlemek için harekete geçti. Yapılan istihbarı çalışmalar ve güvenlik kameralarından elde edilen görüntülerin incelenmesi sonucunda hırsızlık olaylarını 7 kişilik şebekenin gerçekleştirdiği belirlendi. Adli makamlardan alınan arama kararı doğrultusunda şüphelilerden F.G.(24), H.A.B.(18), E.Ç.(23) ve Y.T.(24), ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Firari konumdaki 3 şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı. 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği’nde hakim karşısına çıkarılan 4 şüpheli, tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

Çalınan malzemelerden yerleri tespit edilenler sahiplerine teslim edilirken; hırsızlık eşyalarını satın aldığı tespit edilen iki kişi hakkında ise, 'suç eşyasının satın alınması' suçundan adli tahkikat başlatıldı.