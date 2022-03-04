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JASAT, telefon dolandırıcılarını film gibi operasyonla yakaladı

Nurhak ilçesinde ‘adınız FETÖ soruşturmasına karışmış’ yalanıyla kandırdıkları yaşlı adamın 165 bin lirasını dolandırmaya çalışan 6 şüpheli, jandarma asayiş ve JASAT ekiplerinin film gibi operasyonuyla yakalandı.

JASAT, telefon dolandırıcılarını film gibi operasyonla yakaladı
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Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Barış Mahallesi’nde yaşayan H.K.(67) adlı yaşlı adamı telefonla arayan dolandırıcılar, kendilerini polis ve cumhuriyet savcısı olarak tanıttı. Telefonun ucundaki dolandırıcı, yaşlı adamı ikna etmek için, tüm aile fertlerinin TC kimlik numaralarını tek tek saydı. Sözde soruşturma kapsamında tüm parasının kendine verilmesini isteyen dolandırıcılar, yaşlı adamı ikna etmeyi başardı. H.K., hemen Elbistan’a gelerek banka hesabındaki 165 bin lirayı çekerek evine gitti. Dolandırıcılar, paranın ertesi gün eve gelecek sözde polislere teslim edilmesini istedi. Bu sırada, Elbistan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), H.K.’nin dolandırıcıların tuzağına düşmek üzere olduğu bilgisini aldı. Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de devreye girerek mahalleyi ablukaya aldı. JASAT ekipleri, evine gittikleri yaşlı adamın dolandırıcılarla telefon irtibatını koparmamasını ve parayı istedikleri yere getireceğini söylemesini sağladı.

H.K.’yi ağlarına düşürdüklerini zanneden şüpheliler, 165 bin lirayı almak için mahalleye geldi. Şüphelilerin içinde bulunduğu otomobil, mahalle girişinden itibaren takibe alındı. Parayı almak için H.K.’nin evine gelen Y.Ö. (20) ve E.K.(23) isimli şahıslar karşılarında jandarmayı görünce şok geçirdi. Şüpheli şahısların olay yerine birlikte geldiği M.K.(52), N.Ç. (18), A.T. (24) ve S.Y.(17) isimli şahıslar ise olay yerinden 100 metre uzakta araç içerisinde beklerken kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Dolandırıcılara parasını kaptırmaktan son anda kurtulan H.K. ise, JASAT ekiplerinin Hızır gibi yetiştiğini söyledi.

JASAT ve jandarma ekiplerine teşekkür eden H.K., “Beni arayanlar, çocuklarımın dahi bütün kimliklerini okudu. Seninle cumhuriyet savcısı konuşacak, polis konuşacak dediler. Ben mecbur kaldım parayı getirdim. Elbistan JASAT ekipleri Hızır gibi yetişti. Parayı verirken ellerinden aldılar. Hepsine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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