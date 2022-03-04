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Japonya Büyükelçiliği’nden Ekinözü’ne dostluk ziyareti

Japonya’nın Ankara Büyükelçiliği Ekonomi Bölümü Yerel Projelere Hibe Programı sorumlu Diplomatı Akifumi Doma, Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker’i ziyaret etti.

Japonya Büyükelçiliği’nden Ekinözü’ne dostluk ziyareti
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Japonya, Yerel Projelere Hibe Programı kapsamında Ekinözü ilçesine 2018 yılında tam donanımlı bir hasta nakil aracı hibe etmişti. Ekinözü ile Japonya arasında kurulan bu dostluk köprüsü, 4’üncü yılına girdi. Japonya’nın Ankara Büyükelçiliği Ekonomi Bölümü Yerel Projelere Hibe Programı sorumlu Diplomatı Akifumi Doma, Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker’le bir araya geldi.

Başkan Eker, büyükelçilik görevlilerinden Büşra Kublay’ın da eşlik ettiği ziyarette Doma’ya ilçe hakkında bilgiler verdi.

Japonya Resmi Kalkınma Yardımı (Japan ODA) kapsamındaki hasta nakil aracı hibesi ile başlayan dostluğun sürdüğünü belirten Başkan Eker, “Japonya hükümeti, 2018 yılında ilçemize tam donanımlı bir hasta nakil aracı hibesinde bulunmuştu. Bu süre zarfında da Japonya Büyükelçiliği ile bağımız kopmadı. Büyükelçilik Diplomatı Akifumi Doma Bey Büşra Kublay hanımefendiyi ilçemizde misafir ettik. Belediyemizin çalışmaları ve ilçemiz hakkında bilgiler verdik. Japonya ile kurduğumuz bu dostluk köprüsünü devam ettirmek istiyoruz. İnşallah, yeni projelerle işbirliğimizi daha da ileri götürmeyi amaçlıyoruz. Bu doğrultuda da atılabilecek adımları görüşme fırsatımız oldu. Nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Japonya Büyükelçiliği Ekonomi Bölümü Yerel Projelere Hibe Programı sorumlu Diplomatı Akifumi Doma da, 2001 yılından itibaren 75 projeye destek verdiklerini ve Ekinözü’nün de bu projeler arasında yer aldığını söyledi.

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Japonya Büyükelçiliğinden Ekinözüne Dostluk Ziyareti