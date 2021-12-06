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Jandarmadan uyuşturucu ve kullanılan eve operasyon

Afşin ilçesindeki bir ikamete düzenlenen operasyonda metamfetamin adlı sentetik uyuşturucu madde ile uyuşturucu hap ele geçirilirken; 4 şahıs gözaltına alındı.

Jandarmadan uyuşturucu ve kullanılan eve operasyon
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Afşin ilçesindeki bir ikamete düzenlenen operasyonda metamfetamin adlı sentetik uyuşturucu madde ile uyuşturucu hap ele geçirilirken; 4 şahıs gözaltına alındı.

Alınan bilgilere, Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Arıtaş Mahallesi’nde R.Ö.’ye ait evde uyuşturucu ve uyuşturucu hap kullandığı istihbaratı aldı. Savcılıktan alınan karar doğrultusunda ikamete operasyon düzenledi. İçeride bulunan şahısların üzerlerinde ve evde yapılan aramada, 16 gram metamfetamin ile 126 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak ev sahibiyle birlikte H.G., İ.K. ve M.C.B adlı şahıslar gözaltına alındı. Şahıslar hakkındaki adli soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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