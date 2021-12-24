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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Afşin’de düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile 2 adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet de kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
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Alınan bilgilere göre; Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Arıtaş Mahallesi’nde H.K.(26), İ.K.(38) ve Ç.A.(31) isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptığı duyumunu aldı. Mahkemeden alınan arama kararına istinaden şahısların ikametleri ve müştemilatlarında yapılan aramada 1 adet hassas terazi, metamfetamin ve kubar esrar ile bir adet kurusıkı tabanca ile 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için karakola götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu