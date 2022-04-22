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Jandarmadan trafikte ‘Huzur-Güven’ uygulaması

İl Jandarma Komutanlığı trafik ve asayiş timlerinin katılımıyla servis araçları, motosikletler ve traktörlere yönelik "Huzur- Güven" uygulaması icra edildi.

Jandarmadan trafikte ‘Huzur-Güven’ uygulaması
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Elbistan dahil olmak üzere il genelinde gerçekleştirilen uygulamaya 33 asayiş/trafik timindeki toplam 120 personel katılmıştır. Faaliyet sonucunda 2 bin 539 araç ve 3 bin 618 şahsın sorgulamaları yapılmış, sorgulamalar sonucunda aranması olan 9 şahıs yakalandı. Ayrıca şüpheli bir şahsın üzerinde metamfetamin adlı sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Trafik denetimlerde ise 54 araç sürücüsüne toplam 58 bin 196 TL trafik idari para cezası uygulandı ve 20 araç trafikten men edildi.

Ayrıca denetim esnasında araç sürücülerine genel trafik kuralları konusunda yerinde bilgilendirme yapılarak ve broşür dağıtıldı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca halkın huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla devam edileceğinin altı çizildi.

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Jandarmadan Trafikte HuzurGüven Uygulaması