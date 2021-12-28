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Jandarmadan tombala baskını: 27 bin lira ceza yediler

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin tombala oynarken suçüstü yakaladığı 20 şahsa toplam 26 bin 720 lira idari para cezası kesildi.

Jandarmadan tombala baskını: 27 bin lira ceza yediler
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Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı İğde Mahallesi’ndeki bir kahvehanede yaptığı şok denetimde tombala oynandığını tespit etti. Tombala çekerken suçüstü yakalanan 20 şahsa kişi başı 1336 TL olmak üzere toplam 26 bin 720 lira idari para cezası kesildi. Denetimde, 34 adet tombala kağıdı, 60 TL nakit para ve 120 adet de oyun puluna el konuldu. Kahvehane işletmecisine de kumar oynaması için yer ve imkan temin etmek suçundan işlem yapıldı.

Jandarmanın bu yöndeki denetim ve uygulamalarının aralıksız olarak süreceği belirtildi.

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Jandarmadan Tombala Baskını: 27 Bin Lira Ceza Yediler