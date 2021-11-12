Jandarmadan tarihi eser operasyonu

Afşin’de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 14 adet tarihi eser niteliğindeki obje ile bir adet de dedektör ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sivil bir şekilde ilçeye bağlı Topaktaş Mahallesi’ndeki bir evde arama yaptı. Aramada, 14 adet tarihi eser niteliğinde obje ve 1 adet de define bulmak için kullanılan dedektör ele geçirildi. Olayla ilgili olarak A.Ç. adlı şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Evde bulunan tarihi eserlere de müzeye teslim edilmek üzere el konuldu. Olayla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi.