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Jandarmadan FETÖ operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Ekinözü ve Onikişubat ilçelerinde FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan haklarında 3 ila 7 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 şüpheli yakalandı.

Jandarmadan FETÖ operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı
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Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ekinözü ve Onikişubat ilçelerinde FETÖ/PDY üyesi olmak suçlaması ile haklarında açılan dava sonucu 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. (46) ile 3 yıl 9 ay hapis cezası kesinleşen E.A. (36) adlı şahısları yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca halkın huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla devam edildiği bildirildi.

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Jandarmadan FETÖ Operasyonu: 2 şüpheli Tutuklandı