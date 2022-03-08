Jandarmadan Dünya Kadınlar Günü jesti

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel olarak bir etkinliğe imza attı. Etkinlikler kapsamında ilk olarak şehit anneleri ve eşleri ziyaret edildi. Görevli personeller, karanfil takdim ettikleri şehit anneleri ve eşlerinin bu anlamlı gününü kutladı.

Etkinliklerin daha sonraki bölümünde ise, çeşitli kamu kurumlarında çalışan kadın personellere, görevlerinde başarılar dileyerek jandarma ekiplerince karanfil dağıtıldı.

Trafik Tim Komutanlığı ekipleri de, sorumluluk sahasında kalan yollardaki kontrol noktalarında durdurulan araçlardaki kadın sürücü ve yolculara çiçek dağıtarak Dünya Kadınlar Gününü tebrik etti.

Çiçek jesti karşısında mutluluklarını dile getiren kadınlar da, bu anlamlı günde hatırlanmanın güzel bir duygu olduğunu belirterek jandarma ekiplerine teşekkür ettiler.