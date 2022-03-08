Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Öztunç: “Tek çare erken seçim”
Öztunç: “Tek çare erken seçim”
Başkan Gürbüz, “Kadınların üretimdeki gücü çok önemli”
Başkan Gürbüz, “Kadınların üretimdeki gücü...
Zabıtadan stok yağ denetimi
Zabıtadan stok yağ denetimi
Aycan: “Üzerinde uyuşturucu madde bulunan kişi satıcı olarak değerlendirilmeli”
Aycan: “Üzerinde uyuşturucu madde bulunan...
Elbistan çiftçisine 17 milyon 702 bin ₺ can suyu
Elbistan çiftçisine 17 milyon 702...
banner191
banner162

Jandarmadan Dünya Kadınlar Günü jesti

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, başta şehit anneleri ve eşleri olmak üzere ilçedeki kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü karanfil dağıtarak kutladı.

Jandarmadan Dünya Kadınlar Günü jesti
banner167

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel olarak bir etkinliğe imza attı. Etkinlikler kapsamında ilk olarak şehit anneleri ve eşleri ziyaret edildi. Görevli personeller, karanfil takdim ettikleri şehit anneleri ve eşlerinin bu anlamlı gününü kutladı.

Etkinliklerin daha sonraki bölümünde ise, çeşitli kamu kurumlarında çalışan kadın personellere, görevlerinde başarılar dileyerek jandarma ekiplerince karanfil dağıtıldı.

Trafik Tim Komutanlığı ekipleri de, sorumluluk sahasında kalan yollardaki kontrol noktalarında durdurulan araçlardaki kadın sürücü ve yolculara çiçek dağıtarak Dünya Kadınlar Gününü tebrik etti.

Çiçek jesti karşısında mutluluklarını dile getiren kadınlar da, bu anlamlı günde hatırlanmanın güzel bir duygu olduğunu belirterek jandarma ekiplerine teşekkür ettiler.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Jandarmadan Dünya Kadınlar Günü Jesti