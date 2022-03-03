Jandarma, yol kontrolünde 400 paket kaçak sigara ele geçirdi

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Gücük Karakol Komutanlığı ekipleri, Elbistan-Malatya karayolundaki kontrol noktasında rutin denetimlerde bulundu. Malatya istikametinden gelen bir aracı durduran jandarma ekipleri, yaptıkları aramada 40 karton sahte bandrollü kaçak sigara ele geçirdi. Ele geçirilen 400 paket sahte bandrollü sigaraya el konulurken, olayla ilgili iki şahıs hakkında da adli işlem yapıldı.

Jandarma ekiplerinin, halkın huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla devam edeceği belirtildi.