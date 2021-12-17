Jandarma trafikten yolcu taşıyan araçlarda sivil denetim 

Şehirlerarası otobüsler ve ilçeler arasında yolcu taşımacılığı yapan minibüslere yönelik denetimler sıklaştırıldı. Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri, hem resmi hem de sivil olarak denetimlerini sürdürüyor. Yolcu taşıyan araçların karıştığı trafik kazalarının yaşanmasını önlemek ve sürücülerde algılanan yakalanma duygusunun oluşturulması maksadıyla, yapılan sivil denetimlerde; şoförlerin kural ihlali yapıp yapmadığı, yolcuların emniyet kemeri kullanıp kullanmadıkları ve şoför ve yolcuların pandemi kurallarına uyup uymadıkları gibi hususlar kontrol ediliyor.

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik timlerinin, bu yöndeki denetimlerine önümüzdeki dönemde de hassasiyetle devam edeceği bildirildi.