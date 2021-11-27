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Jandarma trafikten sürücülere ‘kış’ uyarısı

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri, sürücülere kış şartlarında uyması gereken kurallar ve almaları gereken tedbirleri içeren broşürler dağıttı.

Jandarma trafikten sürücülere ‘kış’ uyarısı
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Elbistan’da çetin kış şartları öncesinde trafik güvenliğini sağlamak ve yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirmek için çalışmalarına başlayan jandarma trafik timleri, kentin değişik bölgelerinde uygulama noktası oluşturdu.

Jandarma trafik timleri, yaptığı uygulama sırasında kış şartlarında araç sürücülerinin yapması gereken ve uyumaları gereken kuralların anlatıldığı broşür dağıttı.

Broşürlerde, kış şartlarında trafik akışının diğer zamanlardan farklılık arz ettiği hatırlatıldı. Sürücülerin, mecbur kalmadıkça özel araçlarla karlı, yağmurlu, sisli havalarda ve buzlu yol kesimlerinde yolcululuk yapmamaları istenen broşürde, gizli buzlanmaya da dikkat çekildi.

Araçların mutlaka kışlık bakımının yapılması, doğru ve mevsime uygun lastik olması, araçlarda zincir, çekme halatı, takoz, kar küreği, tuz, ilkyardım çantası, el feneri, yangın söndürme tüpü, zincir gibi teçhizatın bulunması gerektiği vurgulandı. Özellikle kış aylarında aşırı hız konusunda daha dikkatli olunması gerektiğine değinilen broşürde, araç takip mesafesine çok dikkat edilmesi gerektiği, durmak için ani fren yerine vites küçültülerek motor frenini kullanmaları önerildi. Şehirlerarası yollarda yolun kapanabileceği ve bir süre mahsur kalınabileceği düşünülerek battaniye ve su ile gıda maddelerinin bulunmasına yer verilen broşürde, araçların yakıt seviyesinin de dolu olması istendi.

Sürücüler ise, broşürlerde yer alan bilgilerin, araçtakilerin can ve mal güvenliğini sağlamayı hedeflediğini belirterek faydalı bilgiler olduğunu belirterek sürücüler, jandarma trafik timlerine teşekkür ettiler.

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Jandarma Trafikten Sürücülere Kış Uyarısı