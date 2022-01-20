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Jandarma trafikten sokak hayvanlarına yem desteği

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik timleri, yoğun kar yağışı ve kış mevsiminin getirdiği zor koşullarda sokakta yaşayan hayvanları unutmadı.

Jandarma trafikten sokak hayvanlarına yem desteği
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Kent ve çevresinde son 20 yılın en yoğun kar yağışının ardından sıcaklıklar da eksi 16’ya kadar düştü. Bu durum insan hayatını olduğu kadar sokak hayvanları açısından da birçok zorluğu beraberinde getirdi. Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri de, yaklaşık 40 santimetreye ulaşan kar ve soğuk havada yaşam mücadelesi veren sokak hayvanlarının yardımına koştu. Jandarma trafik timleri, yem bulmakta güçlük çeken yiyecek ve içecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarını elleri ile besledi.

Jandarma trafik timlerinin kış mevsimi boyunca, sokak hayvanlarının beslenmesi aralıklara devam edeceği bildirildi.

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Jandarma Trafikten Sokak Hayvanlarına Yem Desteği