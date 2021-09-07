Jandarma trafikten servis denetimi

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı, sorumluluk sahasında bulunan okullara öğrenci taşıyan okul servis araçlarının denetimine başladı. Jandarma trafik timleri, uygulama noktaları ve taşımalı okul merkezlerinde sürücülerin trafik ve pandemi kurallarına uyup uymadıklarını denetledi. Ayrıca okul servis aracı şoförleri trafik kuralları konusunda, öğrenciler ise emniyet kemerinin önemi ve okul servis araçlarında hareket tarzı konusunda bilgilendirildi. Denetimlerde, sürücüler eksikliklerini gidermeleri yönünde de uyarıldı.

Öğrencilerin okullarına sağlıklı ve güvenli bir şekilde ulaşımının sağlanması maksadıyla trafik denetimlerinin aralıksız sürdürüleceği belirtildi.