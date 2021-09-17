Jandarma trafikten okul geçitlerinde denetim

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri, sorumluluk sahasında kalan bölgelerdeki okulların çevrelerinde okul ve yaya geçidi denetimi yaptı. Jandarma trafik personelleri, eğitim ve denetimlerde özellikle öğrencilere karşıdan karşıya geçişlerde okul geçidini kullanmaları konusunda bilgi verdi. Sürücüleri de; okul ve yaya geçitlerinde ilk geçiş hakkının öğrenci ve yayalarda olduğu konusunda uyararak kurallara uymalarını isteyen jandarma trafik ekipleri, öğrencilere karşıdan karşıya geçişlerde okul geçidini kullanmaları konusunda uygulamalı eğitim verildi.

Jandarma trafik ekiplerinin okul ve yaya geçidinde meydana gelebilecek kazaların önlenmesine yönelik denetim faaliyetleri belirli bir plan dahilinde aksatılmadan devam edeceği bildirildi.