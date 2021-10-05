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Jandarma Trafik’ten öğrencilere eğitim semineri

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, sorumluluk alanındaki okullarda eğitim gören öğrencilere güvenli trafik semineri veriyor.

Jandarma Trafik’ten öğrencilere eğitim semineri
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Görev ve sorumluluk alanlarında rutin trafik denetimlerinin yanı sıra özellikle geleceğin sürücüleri olan öğrencilere yönelik eğitici faaliyetlere de büyük önem veren İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, okullardaki eğitim seminerlerine başladı. Seminerlerde; emniyet kemerinin önemi, genel trafik kuralları, trafik işaret levhaları, trafikte görme ve görülme, yaya geçidinin kullanımı, emniyet kemeri kullanımı, araçlarda güvenli yolculuk gibi kurallarla ilgili dikkat edilecek konulara değinen Jandarma Trafik Timleri, öğrencilerin sorularını da titizlikle yanıtladı.

Jandarma Trafik Timleri, seminerlerin sonrasında farkındalık oluşturması amacıyla çeşitli trafik kurallarının yazılı olduğu çıkartmaları, okul merdivenlerinin basamaklarına öğrencilerle birlikte yapıştırdı.

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri’nin bu yöndeki eğitim ve faaliyetlerinin yıl boyunca süreceği belirtildi.

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Jandarma Trafikten öğrencilere Eğitim Semineri