Jandarma trafikten kış lastiği denetimi

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik timleri, 1 Aralık itibariyle ticari araçlarda zorunluluk haline gelen kış lastiği denetimlerine başladı.

Jandarma trafik timleri, sorumluluk sahasındaki karayollarında denetimlerde bulundu. Jandarma trafik ekipleri, uygulama çerçevesinde, hafif ticari araçlar, minibüs, tır ve kamyonları durdurarak lastiklerinin diş derinliğine bakıldı. Jandarma trafik timleri, ayrıca araçların lastiklerinin yanaklarında bulunması gereken (M+S) işareti ile birlikte kar tanesi (snowflake) işaretlerinin de varlığını kontrol etti.b

Jandarma ekipleri denetimlerde kış lastiği kullanmaları konusunda sürücülere uyarılarda bulunuldu. Ayrıca denetimde jandarma ekipleri kış lastiğinin kullanımı ile ilgili bilgilendirici el broşürü dağıttı. Jandarma birimlerince denetimlerin kış mevsimi boyunca devam edeceği belirtildi.