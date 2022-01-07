Jandarma trafikten görme engelli öğrencilere eğitim

Jandarma trafik timleri, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla, Elbistan İstiklal İlkokulu’ndaki özel sınıfta eğitim alan görme engelli öğrencileri ziyaret etti. Ziyarette, 3 öğrenciye genel trafik kuralları ile engellilerin trafikteki haklarına ilişkin bilgiler veren jandarma trafik timleri, çocukların sorularını da tek tek yanıtladı.

Jandarma trafik timleri, eğitim sonrasında engelli çocuklara trafik aracını tanıttı. Jandarma ağabeyleri ile birlikte trafik aracında bir süre gezintiye çıkan çocuklar, özel bir gün yaşadı.

Trafikte karşılaştıkları sorunlarla ilgili kendilerine verilen eğitimin önemine işaret eden engelli öğrenciler, Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timlerine teşekkür ettiler.