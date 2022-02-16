Jandarma trafikten ‘drone’ ile denetim

Trafik Timlerince, Elbistan-Malatya yolunda, meydana gelebilecek trafik kazalarının önlenmesi ve sürücülerde algılanan yakalanma duygusunun oluşturulması maksadıyla, drone destekli trafik denetimi yapıldı. Denetimde genel trafik kuralları konusunda bilgilendirilen sürücülere, kazalara karşı alınacak tedbirler konusunda el broşürü dağıtıldı.

Denetim sonucunda; 146 araç sorgulaması yapıldı. Kural ihlalinde bulunan 3 sürücüye cezai işlem uygulandı. Ayrıca üzerinde yakalama kaydı bulunan 1 araç da yakalanarak otoparka çekildi.

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timlerinin, bu yöndeki denetim ve uygulamalarının önümüzdeki dönemde de süreceği belirtildi.