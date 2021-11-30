Jandarma trafik timlerinden Dünya Şoförler Günü ziyareti

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik timleri, Dünya Şoförler Günü nedeniyle Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Selahattin Atalay’ı ve şoförleri ziyaret etti.

Jandarma trafik timleri, ziyarette, Atalay’ın şahsında gecesini gündüzüne katarak hayatını yollarda geçiren; vefakar, tüm şoför esnafının Dünya Şoförler Günü’nü kutladı. Atalay da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek jandarma trafik timlerine güzel dilekleri ve temennilerinden dolayı teşekkür etti.

Jandarma trafik timleri daha sonra ilçe merkezindeki ticari taksi ve minibüs duraklarında şoförlerle bir araya geldi. Şoför esnafı ile sohbet eden trafik timleri, gerek şehir içinde gerekse de şehir dışındaki yolculuklarda trafik kurallarına uymalarının önemine bir kez daha değindi. Jandarma trafik timleri, şoförlere 1 Aralık itibariyle kış lastiği kullanma zorunluluğunun başladığını hatırlatarak can ve mal güvenliği için gerekli değişimleri ertelememelerini istedi.

Şoförler de, jandarma ekiplerine duyarlılıkları ve nezaketlerinden dolayı teşekkür ettiler.