Jandarma trafik timleri, down sendromlu çocukların gönlünü aldı Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında ziyaret edip hediye verdikleri down sendromlu çocukları araçları ile gezdirerek gönüllerini aldı.

21 Mart 2022 Pazartesi 17:42