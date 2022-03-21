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Jandarma trafik timleri, down sendromlu çocukların gönlünü aldı

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında ziyaret edip hediye verdikleri down sendromlu çocukları araçları ile gezdirerek gönüllerini aldı.

Jandarma trafik timleri, down sendromlu çocukların gönlünü aldı
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Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik timleri, "Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü" dolayısıyla özel bir çalışmaya imza attı. Jandarma trafik timleri, ilçeye bağlı Karaelbistan Mahallesi’nde yaşayan down sendromlu 4 yaşındaki Beyza ve 16 yaşındaki Aslan’ı ziyaret etti. Beyza ve Aslan’ın çeşitli hediyelerle gönlünü alan jandarma trafik timleri, down sendromlu bireyler hakkında farkındalık oluşturmayı amaçladı.

Jandarma trafik timleri, jandarma araçlarını gördükçe heyecanlanan Beyza’ya özel bir sürpriz daha hazırladı. Çok sevdiği jandarmanın kendisini ziyaret için geldiğini anlayan Beyza’ya jandarma yeleği giydirildi. Küçük Beyza, trafik timlerinin aracıyla mahallede devriyeye çıktı. Beyza, kendisine unutamayacağı bir gün yaşatan jandarma trafik timleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Nida, jandarma ağabeylerini asker selamıyla uğurladı.

Beyza’nın ailesi de kızlarının mutluluğunun kendileri için çok önemli olduğunu belirterek bu hayali gerçekleştiren Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timlerine teşekkür etti.

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