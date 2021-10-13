Jandarma trafik öğrencilerin güvenliği için tedbiri elden bırakmıyor  

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı, sorumluluk sahasında bulunan okullara öğrenci taşıyan okul servis araçlarının denetimi ile eğitim seminerlerine devam ediyor. Öğrencilerin güvenli bir şekilde okula gidiş gelişlerinin sağlanması amacıyla yapılan denetimlerde, sürücülerin trafik ve pandemi kurallarına uyup uymadıklarını titiz şekilde kontrol ediliyor.

Jandarma trafik timleri, denetimlerin yanı sıra sürücülerde farkındalık düzeyini arttırmak ve trafik kurallarına uymamanın yol açabileceği durumlara dikkat çekmek amacıyla da eğitim seminerleri veriyor. Seminerlerde sürücülerden trafik kurallarına azami riayet göstermelerini vurgulayan jandarma trafik timleri, önemsiz gibi görünen küçük ihmallerin ve dikkatsizliklerin de telafisi zor sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyorlar.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan okullara öğrenci taşıyan okul servis araçlarının denetiminde ise 13 Ekim’e kadar icra edilen denetimlerde kural ihlallerinde bulunan (68) araç sürücüsüne cezai uygulandığı bildirildi. Ayrıca 580 sürücüye de eğitim semineri verildiği belirtildi.

Öğrencilerin okullarına sağlıklı ve güvenli bir şekilde ulaşımının sağlanması maksadıyla trafik denetimlerinin aralıksız sürdürüleceği vurgulandı.