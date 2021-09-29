Jandarma Trafik ekipleri, römorklara elleri ile reflektör taktı

Jandarma trafik ekipleri, traktör sürücülerini kurallara uymaları yönünde de uyararak seyir esnasında daha dikkatli olmalarının can ve mal güvenliği açısından önemine dikkat çekti.

Elbistan’da şekerpancarı sezonu başladı. Çiftçiler, tarlalarından söktükleri pancarı traktörlerle fabrikaya taşıyor. Karayolunda traktör sayısının artması nedeniyle oluşabilecek kazaların önlenmesi amacıyla görev başında olan Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, sorumluluk sahasındaki yollarda denetimlerde bulundu. Jandarma trafik personelleri, kontroller esnasında reflektörü eksik olan, özelliğini yitirmiş olan veya olmayan 20 römorka 2’şer adet yeni reflektörü elleri ile taktı.

Güvenli traktör kullanımıyla ilgili de çiftçilere yönelik olarak 10 mahallede eğitim semineri düzenleyen Jandarma Trafik Timleri, sürücülere şu uyarılarda bulundu:

“Traktörünüze 2 adet standartlara uygun reflektör takın. Traktörünüze yanıp sönen flaşörlü sarı ışıklı dönerli uyarı lambası takın. Traktörünüzde kabin olsun. Traktörünüze 2 adetten fazla römork takmayın. Römorkunuza tarım ürünlerini kasa seviyesini geçmeyecek şekilde yükleyin. Traktörünüzün üzerine ve römorkunuzda yük üzerine yolcu almayın. Traktörünüzün lastikleri çamurlu durumda yola çıkmayın. Traktörünüzü ve römorkunu kesinlikle yol üzerine ve acil bir durum olmadığı sürece banket üzerine bırakmayın. Sürüş esnasında trafik krallarına uyun.”

Jandarma Trafik Timleri’nin, bu yöndeki denetim ve faaliyetlerinin aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.