İYİ Parti’den Elif Ana filminin oyuncularına ziyaret

1903 yılında Pazarcık ilçesinde dünyaya gelen ve yardımseverliği ile tanınan Elif Ana’nın hayat hikayesini beyaz perdeye aktaracak filmin çekimleri Nurhak’ta devam ediyor. Yapımcılığını Şirvan Yılmaz Kırtel’in, senaristliğini Nihat Behram, Semir Aslanyürek ve Kazım Öz'ün yaptığı, yönetmenliğini Kazım Öz ve Semir Aslanyürek'in paylaştığı filmde Elif Ana karakterini Aliye Uzunatahan canlandırıyor. Filmde İlyas Salman, Sermiyan Midyat, Cezmi Baskın, Füsun Demirel, Orhan Aydın, Turgay Tanülkü, Cansu Fırıncı, Ökkeş Sevimli, Ali Sürmeli, Necmettin Çobanoğlu, Rıza Sönmez, Muhlis Asan, Erdal Ayna, Kazım Çarman, Levent Üzümcü, Metin Coşkun ve Eray Türk gibi oyuncular da yer alıyor.

İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hüseyin Gül ve parti yönetimi, Elif Ana filminin oyuncuları ve yapım ekibiyle kaldıkları otelde bir araya geldi.

Filmin oyuncularından Aliye Uzunatahan, Kazım Öz ve Turgay Tanülkü’nün yanı sıra yapımcı Şirvan Yılmaz Kırtel’le sohbet eden Başkan Gül ve beraberindeki heyet, film hakkında da bilgiler aldı.

Elif Ana’nın, yüreği zengin bir insan olduğunu ve hayatının sinema filmi haline getirilmesini önemsediklerini belirten Başkan Gül, “Elif Ana’nın yaşamını anlatan filmin çekimleri Nurhak ilçemizde sürüyor. Böylesine anlamlı bir filmin çekimleri için bu toprakların tercih edilmesini bölgemizin tanıtımı açısından anlamlı buluyoruz. Oyuncu kadrosu yönünden de bu sanata gönül ve emek vermiş birçok sanatçı yer alıyor. Elbistan’ın misafirperverliğini hissettirmek adına onları ziyaret ettik. Güzel ve samimi bir sohbet ortamı oldu. Hepsine kolaylıklar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Yapımcı Şirvan Yılmaz Kırtel ile oyuncular Aliye Uzunatahan, Kazım Öz ve Turgay Tanülkü de, Elbistan halkının ve esnaflarının kendilerini bağrına bastığını vurgulayarak gördükleri ilgiden dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler.