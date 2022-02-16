İYİ Parti’den arsa satışı açıklaması

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’e arsa satışlarıyla ilgili 5 soru yönelten İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hüseyin Gül, “Elbistan, parsel parsel satılmaya devam etmektedir” dedi.

Konuyu belediye meclis toplantısında dile getirdiklerini ancak cevap alamadıklarını belirten Başkan Gül, şu sorular cevap istedi:

“Bu güne kadar Elbistan halkına ait size emanet olan kaç parsel taşınmaz satışa çıkarılmıştır? Satılan parsellerden ne kadar gelir elde edilmiştir? Belediyece satın alınan taşınmaz ne kadardır bu yerler kaç paraya mal olmuştur? Vatandaşa dayattığınız yüzde 45 imar uygulaması sonucu hibe alınan taşınmaz miktarı ne kadardır? Halen parasını ödemediğiniz ama Kaynarca ve lavanta vadisi içerisinde el koyduğunuz vatandaş arsaları ne kadardır?”

Bugüne kadar belediye meclisinden 305 parsel için satış izni istendiğini belirten İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hüseyin Gül, şöyle devam etti:

“Sayın başkan bizler muhalefet olarak biliyoruz ki bu güne kadar satış izni almak amacıyla belediye meclisine tam 305 parsel getirdiniz. Biz bu parseller içerisinde hizmet alanı olarak tabir edilen 84 parseli ayrı tutuyoruz. Zira o bölge de yer alan sanayi esnafına bu arsaların uygun fiyatla satılması noktasında görüşlerimizi açıklamıştık. Fakat bu konuda da sanayi esnafı dışında kişilere satış yapıldığı duyumlarından rahatsız olduğumuzu bilmenizi isteriz.”

Başkan Gül, son olarak, “Buradan belediye başkanı Mehmet Gürbüz’ün seçim zamanı yaptığı propagandayı hatırlatmak isteriz. Seçim dönemi kendilerinin iktidar partisi adayı olması hasebiyle biz muhalefetin genel idareden hizmet alamayacağı ve Elbistan’ın hizmetten yoksun kalacağı yönünde söylemlerini hiç unutmadık. Siz iktidardınız Mehmet Bey, parayı ve hizmeti siz getirebilirdiniz ancak. Bunu, Elbistan’ı parsel parsel satarak yapacağınızı söyleseydiniz keşke. Halkımıza şikayet ediyoruz. Elbistan parsel parsel satılmaktadır” ifadelerini kullandı.