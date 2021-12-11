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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Elbistan’a geliyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ilçe gezileri kapsamında 15 Aralık Çarşamba günü Elbistan’a gelecek.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Elbistan’a geliyor
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Genel Başkan Akşener, partisinin Elbistan İlçe Teşkilatı’nı ziyaret ettikten sonra esnaf gezisi gerçekleştirecek.

İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hüseyin Gül, partisinin genel başkanı Meral Akşener’i, en güzel şekilde ağırlayacaklarını söyledi.

Akşener’in, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik darboğazla ilgili vatandaşlar ve esnafların derdini dinlemek için ilçe gezilerine devam ettiğini hatırlatan Başkan Gül, “Sayın Akşener, Türkiye’nin halkın refah içerisinde yaşatmaya muktedir bir ülke olduğunu ve kaynakların vatandaşın sağlığı, huzuru ve hayat standartlarının yükseltilmesi için kullanılması gerektiğini anlatmak için sahada. İlçe ilçe şehir şehir dolaşarak, vatandaşa dokunup; dertlerini dinleyip çözüm önerilerini sıralıyor.

Biz de bu çerçevede 2018 yılında on binlerce kişi ile misafir ettiğimiz Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’e, Elbistan’a gelmesi için davette bulunmuştuk. Kendisi de, Elbistan’a özel bir muhabbet ve sevgi beslediğini dile getirmiş ve mutlaka Elbistanlılarla buluşmak istediğini söylemişti. Bir süredir de Sayın Akşener’in Elbistan ziyareti ile ilgili takvim üzerinde çalışıyorduk.

Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in ilçemizdeki esnaf ve halk buluşması, 15 Aralık’ta gerçekleşecek. Sayın Akşener, Çarşamba günü saat 11.00’de parti teşkilatımıza gelecek ve buradaki ziyaretin ardından da ekonomimizin bel kemiği olan esnaflarımızı ziyaret edecek. Biz de teşkilat olarak, kendisini en iyi şekilde ağırlamak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.

Tüm Elbistanlıları bu buluşmaya davet eden İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hüseyin Gül, “Sayın Genel Başkanımızın Elbistan’a duyduğu muhabbetin yansımasını bu ziyarette en güzel şekilde göreceğimize inanıyoruz. 15 Aralık Çarşamba günü söz sırası esnafımız ve vatandaşımızda olacak. Tüm hemşerilerimizi, parti binamıza davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Elbistana Geliyor