İstiklal Üniversitesi’ne yeni kampüs, Elbistan 2,5 yıldır bekliyor

Kampüs Yeri Belirleme Üst Kurulu’nun yaptığı nihai değerlendirmenin ardından, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’ne (KSÜ) ait Karacasu Kampüsü’nün KİÜ’ye tahsis edilmesine karar verildi.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank’ın başkanlığında, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, KİÜ Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül, KİÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Küçükönder, KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Saltalı, teknik heyette yer alan ilgili Genel Müdür ve Daire Başkanlarının katıldığı toplantı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda gerçekleştirildi.

Teknik heyetin, alternatif kampüs alanları üzerinde bir süredir yürüttüğü çalışmaların tamamlanmasının ardından, Üst Kurulun da uygun görmesiyle, KSÜ Karacasu Kampüsü’nün KİÜ’ye devredilmesi hususunda karara varılarak imzalar atıldı. Alınan karar neticesinde genişleme alanlarının da KİÜ’ye dahil edilmesinin onaylanmasıyla birlikte yaklaşık bin dönüm arazi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’ne Kampüs alanı olarak tahsis edilmiş oldu.

KİÜ Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül, yeni kampüs yerinin hayırlı olması dileklerinde bulunarak, "Hedefimiz 3 yıl içerisinde rektörlük ve fakülte binalarımızı hizmete açmak” dedi.

Bundan sonraki süreçte kampüs alanı içerisindeki inşaatların yapımına ivedilikle başlayacaklarını ifade eden Rektör Özgül, şöyle konuştu: “Bilindiği üzere, üniversitemizin kampüs yerini belirlemek için uzun bir süredir çalışıyorduk ve alternatif kampüs alanları tespit etmiştik. Gerek üniversitede kurduğumuz heyetin ve gerekse Ankara’daki üst kurulumuzun yaptığı değerlendirmeler sonucunda Karacasu Kampüsü’nün üniversitemizin yeni kampüs alanı olmasının uygun olacağı noktasında görüş birliğine varıldı. Bugün de Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcımız Sayın Fatma Varank’ın başkanlığında ve Gençlik ve Spor Bakan Yardımcımız Sayın İhsan Selim Baydaş’ın da katılımıyla gerçekleştirdiğimiz toplantıda bu hususu imzaladığımız protokolle karara bağladık. Böylelikle genişleme alanlarının da onaylanmasıyla birlikte yaklaşık bin dönümlük bir alan kampüs yerimiz olarak tahsis edildi” ifadelerini kullandı.

Elbistan kampüsü 2,5 yıldır bekliyor

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’nin, Elbistan’a kurmayı planladığı kampüs alanı ile ilgili bu güne kadar somut bir adım atılmadı. KİÜ Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül, Ocak 2019’da yaptığı değerlendirmede; Elbistan kampüsünü, Elbistan-Afşin arasındaki bin 800 dönümlük alana kurmayı planladıklarını anlatmıştı.

Rektör Özgül, “Bu alanın, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’ne devrinin ardından üniversitenin temellerini de orada atmak gerekiyor. Buralara öğretim üyesi ve öğrenci çekmek için akılcı düşünmek gerekiyor. Cazibe alanı oluşturmamız gerekiyor. Öğretim üyesi çekmek için lojman, misafirhane, sosyal yaşantı için altyapılar oluşturmak gerekiyor. Orayı kampüs alanı olarak kabul edip Elbistan-Afşin Üniversitesi adı altında yeni bir üniversite planlanabilir. Ama temellerini şimdiden atmak gerekir” açıklamasında bulunmuştu.