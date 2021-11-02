İstiklal Üniversitesi’ne 12 adet sözleşmeli personel alınacak

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada “Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Kahramanmaraş İli ve İlçelerindeki Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesine bağlı birimlerde istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 12 adet sözleşmeli personel alınacaktır” denildi.

Alınacak personeller ise şu şekilde sıralandı: “Koruma ve güvenlik görevlisi 4 kadro, destek personeli 4 kadro ve 1’er de tekniker ile teknisyen görevlisi.”