İstiklal Marşı’nın kabulünün 101.yıl dönümü Elbistan’da kutlandı

İstiklal Marşı’nın kabulünün 101.yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma programı, Çok Programlı Anadolu Lisesi’nin ev sahipliğinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Misakı Milli Konferans Salonu’nda Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda; günün anlam ve önemini belirten konuşmayı okulun Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Bekir Berk yaptı.

İstiklal Marşı’nın yazım süreci anlatarak konuşmasına başlayan Berk, “Bizler; şu anı yaşayanlar, geçmişimizin mirasını ve geleceğimizin emanetini taşıyoruz. Geçmişte yaşayan şanlı atalarımız, şehit dedelerimiz bize bu güzel vatanı miras bıraktı. Bizler de gelecek nesillere bu kutsal emaneti en güzel şekilde taşımalıyız. Omuzlarımızda geleceğin sorumluluğu vardır. Bu sorumluluk, azim ister, fedakarlık ister, çalışmak ister. Bizden sonra gelecek nesillere güçlü ve gelişmiş bir ülke bırakmak bizlerin en büyük vazifesidir” dedi.

Daha sonra Mehmet Akif Ersoy’un hayatını anlatan video izlendi. Videoda, Elbistanlı şehitlere de yer verildi. Öğrenciler, Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşı’nı yazma sürecini de oratoryo ile anlattı. Bir öğrencinin, İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını seslendirmesi ile devam eden program, müzik dinletisi ile sona erdi.

Programa, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kayhan, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Recep Üncü, daire amirleri ve kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.