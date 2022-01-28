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İstanbul’dan getirdikleri sahte parayı harcayamadan yakalandılar

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerinin bir araçta yaptığı aramada hepsinin de seri numarası aynı olan toplam 357 adet sahte 50 liralık banknot ele geçirildi.

İstanbul’dan getirdikleri sahte parayı harcayamadan yakalandılar
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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, İstanbul ilinden getirilecek sahte paraların Elbistan’da piyasaya sürüleceği istihbaratını aldı. Sahte paraları getirecek olan şahısların kimliklerini ve araçlarını belirleyen KOM ekipleri, ilçe girişinde kontrol noktası oluşturdu. İlçe sınırlarına girdikten sonra takibe alınan araç, kontrol noktasında durduruldu. Araçtaki S.K. ile Y.A. adlı şahıslar gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada, şeffaf poşet içerisinde seri numaraları aynı olan 357 adet sahte 50 TL’lik banknot ele geçirildi.

17 bin 850 lira değerindeki sahte paraya el konulurken olayla ilgili olarak 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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İstanbuldan Getirdikleri Sahte Parayı Harcayamadan Yakalandılar