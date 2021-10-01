İşler Yayın Grubu’ndan eğitime büyük katkı

Sınav odaklı eğitim modelinin uygulandığı ülkemizde iyi bir üniversite kazanmak ve iyi bir meslek için öğrencinin özellikle lise öğrenimi büyük önem taşıyor. Öğrencinin iyi bir lisede öğrenim görmesi LGS, iyi bir bölüm ve üniversiteye girebilmesi de YKS başarısına bağlı. Sınavlarda başarı için ise sağlıklı bir hazırlık süreci ve profesyonel destek gerekiyor.

İşler Yayın Grubu ile İşler Kitabevleri, bu noktada sınava dair bütün taleplere cevap verecek profesyonel bir kurum olarak çıkıyor. 1989 yılında Eğitimci Mehmet İşler liderliğinde sektöre ilk adımını atan İşler Yayın Grubu, an itibariyle 500’e ulaşan şube sayısıyla, 39 yayıneviyle, onlarca dijital platformuyla sınav sektörünün en büyüğü ve öncüsü olarak gösteriliyor.

İşler Yayın Grubu, eğitime katkı adına büyük bir projeye imza attı. Grup tüm yardımcı kaynak kitapları internete yükleyerek, ücretsiz olarak öğrencilerin istifadesine sundu. PDF formatındaki kitaplara sistem üzerinde arama yaparak kolayca ulaşılabiliyor. Bugün İşler Grubu’nun online sisteminde 20 binin üzerinde yardımcı kaynak kitap bulunuyor ve yaklaşık 1.5 milyon öğrenci düzenli olarak buradan faydalanıyor.

İsleronline.com’da kaynak kitaplar ile videolu çözümlerin yanı sıra 10 milyonluk bir soru havuzu yer alıyor. Öğrenciler buradan bir tıkla kendi kendilerine özel deneme sınavları oluşturabiliyor. Öğrenciler hiçbir ücret, aidat ödemeden bu online ortamda dilediği kaynak kitaba ulaşabiliyor, dilediği video çözümünü izleyebiliyor, dilediği ders ve konulardan sayısız kez deneme sınavları olabiliyorlar. Grup ayrıca 2021 YKS sonuçlarına göre ilk bine giren ihtiyaç sahibi 50 öğrenciye burs veriyor.