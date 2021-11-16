İŞKUR’dan engelli ve eski hükümlülere hibe desteği

Elbistan İŞKUR Hizmet Merkezi Müdürü Savaş Kurt, engellilere ve eski hükümlülere yönelik 2022/1 hibe desteklerine ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Desteklerden 18 yaşını tamamlamış engelli ve eski hükümlülerin yararlanabildiğini belirten Elbistan İŞKUR Hizmet Merkezi Müdürü Savaş Kurt; “Kurumumuza kayıtlı 18 yaşını tamamlamış, üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri olmayan: kendi işini kurmak isteyen engelli girişimcilere 65 bin ₺’e kadar, eski hükümlü girişimcilere brüt asgari ücretin 15 katına kadar İŞKUR tarafından hibe desteği verilmektedir.

Proje sunmak isteyen engellilerin www. iskur.gov.tr adresinde “duyurular” bölümünde yayınlanan başvuru rehberi doğrultusunda e-Devlet üzerinden online olarak başvuru yapmaları gerekmektedir” dedi.

Kurt, kendi işyerlerini açmak isteyen eski hükümlülerin de projelerini 3 Aralık 2021 tarihine kadar Adalet Bakanlığının ilgili birimleri aracılığı ile Elbistan İŞKUR Hizmet Merkezine iletmeleri gerektiğini söyledi.