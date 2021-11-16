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İŞKUR’dan engelli ve eski hükümlülere hibe desteği

İŞKUR’un kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülere yönelik olarak sunduğu hibe desteği başvuruları başladı.

İŞKUR’dan engelli ve eski hükümlülere hibe desteği
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Elbistan İŞKUR Hizmet Merkezi Müdürü Savaş Kurt, engellilere ve eski hükümlülere yönelik 2022/1 hibe desteklerine ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Desteklerden 18 yaşını tamamlamış engelli ve eski hükümlülerin yararlanabildiğini belirten Elbistan İŞKUR Hizmet Merkezi Müdürü Savaş Kurt; “Kurumumuza kayıtlı 18 yaşını tamamlamış, üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri olmayan: kendi işini kurmak isteyen engelli girişimcilere 65 bin ’e kadar,  eski hükümlü girişimcilere brüt asgari ücretin 15 katına kadar İŞKUR tarafından hibe desteği verilmektedir.

Proje sunmak isteyen engellilerin www. iskur.gov.tr adresinde “duyurular” bölümünde yayınlanan başvuru rehberi doğrultusunda e-Devlet üzerinden online olarak başvuru yapmaları gerekmektedir” dedi.

Kurt, kendi işyerlerini açmak isteyen eski hükümlülerin de projelerini 3 Aralık 2021 tarihine kadar Adalet Bakanlığının ilgili birimleri aracılığı ile Elbistan İŞKUR Hizmet Merkezine iletmeleri gerektiğini söyledi.

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İŞKURdan Engelli Ve Eski Hükümlülere Hibe Desteği