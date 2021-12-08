İşçi servisi devrildi: 6 yaralı

Kaza, Elbistan-Malatya karayolunun Sevdilli Mahallesi kesiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Elbistan’a doğru seyir halinde olan Erdal Okman yönetimindeki 16 JLS 80 plakalı minibüs, yoldan çıkarak devrildi. Kazada, minibüste bulunan Ramazan Özden, Faik Kazat, Şakir Mutlu, Serhat Okman, Ferhat Kazat ve Abdulbaki Kazat adlı işçiler yaralandı. Kaza ihbarının ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralı işçiler, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavilerine devam edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.