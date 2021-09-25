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İşbaşı Eğitim Programı ile meslek sahibi olacaklar

İŞKUR Elbistan Hizmet Merkezi ile Mutlucan Elbistan Şeker Fabrikası arasında; şeker imal işçisi alanında 34 kişiyi kapsayan İşbaşı Eğitim Programı (İEP) uygulanacak.

İşbaşı Eğitim Programı ile meslek sahibi olacaklar
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İŞKUR Elbistan Hizmet Merkezi Müdürü Savaş Kurt ile Elbistan Mutlucan Şeker Fabrikası Müdürü Fevzi Şimşek arasında 34 kişilik İşbaşı Eğitim Programı (İEP) sözleşmesi imzalandı. Şeker imal işçisi mesleğinde açılan programla; 2 aylık eğitimin ardından kursiyerlerin en az yüzde 50’si işveren tarafından istihdam edilecek.

Programla ilgili olarak bilgi veren İŞKUR Elbistan Hizmet Merkezi Müdürü Savaş Kurt, İşbaşı Eğitim Programı katılımcılarına 108 lira günlük cep harçlığı verildiğini söyledi.

Kurt, “İşbaşı eğitim programları ile kursiyerlerimiz hem bir meslek öğreniyor hem de bu mesleği işbaşında uygulayarak nitelikli personel haline geliyor. Programa katılanların genel sağlık sigortası ve iş kazası, meslek hastalığı sigorta primleri de İŞKUR tarafından karşılanıyor. İŞKUR olarak bölgemizde istihdamı sağlayıcı ve arttırıcı her türlü faaliyetin içinde ve destekçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.

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