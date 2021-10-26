Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Geleceğe 5 milyon fidanlık nefes
Geleceğe 5 milyon fidanlık nefes
EMYO’da tüm kontenjanlar doldu
EMYO’da tüm kontenjanlar doldu
Vaka sayıları alarm veriyor
Vaka sayıları alarm veriyor
Elbistan OSB’deki ilk tekstil yatırımı için teşvik verildi
Elbistan OSB’deki ilk tekstil yatırımı...
Sıcaklıklar eksi 5 dereceye kadar düşecek
Sıcaklıklar eksi 5 dereceye kadar...
banner191
banner162

İş makinesine çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Ekinözü ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikleti ile park halindeki iş makinesine çarpan 27 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi.

İş makinesine çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
banner167

Olay, ilçeye bağlı Aşağı İçmeler Mahallesi 3025 nolu sokakta meydana geldi. Alınan bilgi ve iddialara göre; plakasız motosikleti ile seyir halinde olan Fırat Özgür, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki iş makinesinin kepçesine çarptı. Özgür, olay yerinde hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Çiftlikkale Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Özgür’ün cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
İş Makinesine çarpan Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti