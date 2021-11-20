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İpotek ve eksper değerleri güncellenecek

Elbistan Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet ve Kredi Kooperatifi, daha önceki dönemlerde kooperatif kefaletiyle kullandırılan düşük faizli krediler için yaptırılan eksper ve ipotek değerlerinde güncellemeye gidecek.

İpotek ve eksper değerleri güncellenecek
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Elbistan Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Cuma General, kooperatif kefaletiyle verilen düşük faizli kredilerde limitin 275 bin liraya yükselmesinin ardından eksper ve ipotek rakamlarının da güncelleneceğini söyledi.

Gecikmedeki taksitlerin tahsili noktasındaki zorluğun kooperatifin kredi limitinin düşmesine yol açacağını hatırlatan Başkan General, “Ekonomideki dar boğaz nedeniyle kullandırılan kredilerin geri dönüşünde aksamalarla karşılaşıyoruz. Esnaflarımızın bir bölümü, taksitlerini ödemede zorluk yaşıyor. Merkez birliğimiz de bu durumdaki esnaflar için son çare olarak yasal takibe başlanılması yönünde karar aldı. Biz de bu doğrultuda hiç istemesek de yasal takip işlemlerini başlatmak zorunda kalacağız. Bu durum, hem esnafımızın ekonomik anlamda daha da zorlanmasına neden olduğu gibi gelecekte kredi kullanmak isteyen esnaflarımızı da olumsuz etkiliyor. Çünkü kooperatifin kredi limiti, takipteki ya da gecikmedeki alacaklara göre belirleniyor. Esnaflarımızdan biraz daha duyarlılık bekliyoruz” dedi.

Son dönemde artan gayrimenkul fiyatları ve kredi limitinin yükselmesinden dolayı ipotek miktarları ve eksper rakamlarının da güncellenmesini sonucunu doğurduğunu ifade eden Başkan General, “Kredi kullandırılırken üyelerimizden ipotek alınması şartı var. Son dönemdeki artışlar nedeniyle ipotek olarak verilecek gayrimenkullerin de değerlerinin yeniden belirlenmesi gerekiyor. Bununla birlikte eksper rakamları da güncellenecek. Güncelleme işlemleri ile ilgili üyelerimizi bilgilendirmek istedik” şeklinde konuştu.

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İpotek Ve Eksper Değerleri Güncellenecek