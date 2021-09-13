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İntegral Eğitim Kurumları’nda kayıtlar devam ediyor

İntegral Eğitim Kurumları kurucu Müdürü Ramazan Akel, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için kayıtların devam ettiğini söyledi.

İntegral Eğitim Kurumları’nda kayıtlar devam ediyor
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Tecrübeli kadrosu ile her seviye öğrenciye hitap eden bir eğitim sistemi sunduklarını belirten Akel, “YKS 2021’de kazanan öğrencilerimizi üniversitelerine göndermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu başarıda emeği geçen tüm öğretmen ve velilerimize teşekkür ediyoruz. Yeni eğitim öğretim yılında, yeni öğrencilerimiz ile derslere başladık. Kayıtlarımız devam ediyor. Elbistanlı gençlerimizi hayallerindeki üniversite ya da bölümlere göndermek için tecrübeli kadromuz her seviye öğrenciye hitap eden eğitim sistemi ve dokümanlarımız hazır. Gençlerimizi hayallerine kavuşturmak için tüm enerjimizle çalışmaktayız. Tüm Elbistanlı gençlerimizi ve velilerimizi, İntegral Eğitim Kurumları ailesine katılmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.

KPSS kayıtlarını da başlattıklarını ifade eden İntegral Eğitim Kurumları kurucu Müdürü Ramazan Akel, “Bu sene KPSS kayıtlarımızı da başlattık. Tecrübeli eğitim kadromuz ve disiplinli eğitim sistemimizle Elbistan'ın hizmetindeyiz. Geleceğinizi etkileyen kurs merkezi tercihinizi yapmadan, Ceyhan Mahallesi Ceyhan Sokak’taki kurs merkezimizi, kadromuzu ve kaliteli eğitim-öğretim sistemimizi görmeniz, tanımanız sizleri hedefinize daha kolay ulaştıracaktır.” dedi.

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İntegral Eğitim Kurumlarında Kayıtlar Devam Ediyor