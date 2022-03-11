İnce: “Ne Cumhur, ne Millet; tek yol Memleket”

Partisinin İl Başkanlığının açılış törenine katılmak üzere Kahramanmaraş'a gelen İnce, otobüsle şehir turu attıktan sonra bir otelde basın mensuplarıyla buluştu.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin toplantıdaki ana gündem maddesi ise tarım sektörü oldu.

Türkiye’nin dünya ithalat şampiyonu olduğunu savunan İnce, şunları kaydetti:

“Türkiye’yi dolaşıyoruz, Türkiye’nin 4 bir yanını dolaştığımızda nereye gidersek gidelim tek bir şey konuşuluyor; pahalılık ve yoksulluk. Buğdayın anavatanı Türkiye’dir. Ayçiçeğinin en fazla ismi Türkiye’de var. Türkiye’nin hemen hemen bütün illerinde yetişebilir, herkes farklı isimle telaffuz eder. İhtiyacımızın yüzde 36’sını ithalat ediyoruz. Dünya ayçiçeği ithalat şampiyonuyuz. Avrupa Birliği’nin tamamından fazla ithalat yapıyoruz. Bu bize yakışmıyor, zengin toprakların fakir çocukları olmak bize yakışmıyor. Yıllarca ithalatın çözüm olmadığını söyledik. Geçen sene çiftçiden 2 TL 25 kuruşa buğdayı aldılar. Ukraynalıdan 6 TL’ye alıyorlar. Bizim çiftçimizden 6 TL’ye alınsaydı da çiftçimiz yeniden ekseydi. ‘İthalat çözüm değildir, bir gün savaş çıkar bize satmazlar’ dediğimizde kimseye kendimizi dinletemedik. Hala akıllarını başlarına toplamadılar.”

Türk çiftçisine yeterli destek verilmesi halinde bugün ekmek fiyatlarının konuşulmayacağını dile getiren Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, “Bu nedenle bugün bayat ekmek kuyrukları var, ucuz ekmek kuyrukları var. 50 sene öncesine geri döndük. Zam gelecek diye akaryakıt kuyruğu, ucuz ekmek ve bayat ekmek kuyrukları bunları yeniden gördük. Yeniden hatırladık. 20 senede bu noktaya getirdiler. Türkiye’de bunu çözmenin yolu var. Kanal İstanbul gibi ağır yük getirecek projelerden vazgeçilmeli. GAP gibi KOP gibi tarımsal projelerle uğraşılmalı. Trakya’daki yarım kalan baraj inşaatları tamamlanmalı. Türkiye’de tarımdaki sulamanın yüzde 75’i vahşi sulamadır. Yüzde 20’si yağmurlama, yüzde 5’i damla sulamadır. Bu damla sulamaya para harcanmalıdır. Bu projeleri hangi parti istiyorsa Memleket Partisi olarak paylaşmaya hazırız.

Tarımda 5 milyon istihdam var. Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı bir milyon 800 bin ile bir milyon 900 bin arasında kayıtlı kişi var. Buna rağmen 530 bin kişi tarım sigortası ödüyor. Neredeyse 90 milyonluk Türkiye’de 530 bin kişi tarım sigortası ödüyorsa, Türkiye, Ukrayna’dan buğday almaya mecburdur. Çaresi yoktur. Akıllı köylere, akıllı tarıma mutlaka geçmemiz gerekiyor. Marka üretmeliyiz. Zeytinyağımızı varillerle satmamalıyız. Domatesimizi sandıklarla göndermemeliyiz” şeklinde konuştu.

İnce, son olarak, “Memleket yönetilmiyor. Memleketin üzerinde durmak istiyorlar. Rekabete açık bir kamu ihale kanunu yok. Mahkemeler adalet dağıtmıyor. Devlete olan güven sıfır olmuş. Liyakat yok edilmiş. Şeffaflık yok. Akıl ve bilim terk edilmiş. Her şeyi kin yönetiyor. Muhalefet eden herkes terörist olarak nitelendiriliyor. Milletimizden Memleket Partisi olarak isteğim şudur; umutlarınızı yeşertin, umutlarınızı tazeleyin. Bu iktidarı gönderelim ama bu muhalefeti de gönderelim. Ülkenin bu kadar kötü yönetilmesine rağmen, mazot 25 TL’ye gelmesine rağmen, dolar 15 TL’ye gelmesine rağmen, buğdayı, ayçiçeğini savaşan ülkelerden almamamıza rağmen hala birinci parti iktidar partisi görülüyorsa bu muhalefeti de toptan göndermek gerekiyor. Biz milletimize bir seçenek olarak ‘Ne Cumhur, ne Millet tek yol Memleket’ diyoruz. Allah’ın izni, milletin isteğiyle de bunu gerçekleştireceğiz. Bunun için yollardayız” dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, basın toplantısının ardından partisinin il binası açılışını gerçekleştirdi. İnce, esnaf ziyaretiyle Kahramanmaraş programını tamamladı.