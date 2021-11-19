İmran Kılıç son yolculuğuna uğurlandı

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti. Kılıç’ın vefatı, siyaset dünyasında büyük üzüntüyle karşılandı. Birçok siyasi, Kılıç için taziye mesajı yayımlayarak üzüntüsünü dile getirdi ve ailenin acısını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Kılıç'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, “26'ncı ve 27'nci Dönem Kahramanmaraş Milletvekilimiz, ömrünü ilme, irfana ve millete hizmete adamış yol arkadaşımız Sayın İmran Kılıç Beyefendi'nin vefatından derin üzüntü duydum. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve Kahramanmaraşlı vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum" dedi.

Hayatını kaybeden İmran Kılıç için ilk tören 2 dönemdir milletvekili olarak yer aldığı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) düzenlendi. TBMM Şeref Kapısı merdivenleri önündeki törene, Kılıç'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, milletvekilleri ile Meclis personeli katıldı.

TBMM Başkanı Şentop, törende yaptığı konuşmada, "Bir arkadaşımızı, dostumuzu kaybetmenin ızdırabı, üzüntüsü içindeyiz. Sözleri ve üslubu ile nezaket içerisinde bir arkadaşımızdı. Allah rahmet eylesin. Ölüm hepimiz için hayatın bir gerçeği. Cenabıhak ölümü de hayatı da yaratmıştır. Kederli ailesine baş sağlığı ve sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

TBMM'deki törenin ardından memleketi Kahramanmaraş'a getirilen Kılıç için Abdülhamid Han Cami’inde ikindi namazı sonrası tören düzenlendi.

Törene Kılıç'ın aile fertlerinin yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, Vali Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Celalettin Güvenç, Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal ve Habibe Öçal ile MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ile diğer ilgililer katıldı.

Kılıç’ın cenazesi, İl Müftüsü Mustafa Tekin'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Onikişubat ilçesinin Cüleli Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.

İmran Kılıç kimdir?

İmran Kılıç, 1957 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. Erzurum Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesini bitirdi ve yüksek lisans eğitimini aynı fakültede tamamladı. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki il müftülüğü ve ilçelerde müftülük görevlerinde bulunan Kılıç, 26. ve 27. Dönem AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili seçildi. Kılıç; TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyeliği yaptı. Kılıç, evli ve 3 çocuk babasıydı.