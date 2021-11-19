İmran Kılıç için Meclis’te tören düzenlendi

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti. Kılıç’ın vefatı, siyaset dünyasında büyük üzüntüyle karşılandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, “26'ncı ve 27'nci Dönem Kahramanmaraş Milletvekilimiz, ömrünü ilme, irfana ve millete hizmete adamış yol arkadaşımız Sayın İmran Kılıç Beyefendi'nin vefatından derin üzüntü duydum. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve Kahramanmaraşlı vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat eden çok değerli yol arkadaşımız, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'a Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Kılıç için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bahçesinde bir tören düzenlendi. Törene, çok sayıda milletvekili katıldı. Kılıç’ın cenazesi, Kahramanmaraş’ta ikindi namazına müteakip defnedilecek.

İmran Kılıç kimdir?

İmran Kılıç, 1957 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. Erzurum Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesini bitirdi ve yüksek lisans eğitimini aynı fakültede tamamladı. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki il müftülüğü ve ilçelerde müftülük görevlerinde bulunan Kılıç, 26. ve 27. Dönem AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili seçildi. Kılıç; TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyeliği yaptı. Kılıç, evli ve 3 çocuk babasıydı.