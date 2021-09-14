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İlköğretim Haftası kutlanıyor

Elbistan’da, İlköğretim Haftası dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

İlköğretim Haftası kutlanıyor
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Ülke genelinde Covid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 yıl boyunca online olarak devam eden eğitim-öğretim süreci, 6 Eylül itibariyle yüz yüze başladı. Her yıl okullar açıldıktan sonra kutlanan İlköğretim Haftası kapsamında; tüm Türkiye’de olduğu gibi Elbistan’da da tören düzenlendi. Elbistan’daki kutlamalar Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirildi. Törende İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelengi Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt tarafından Atatürk anıtına sunuldu. Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Törene, Bayazıt’ın yanı sıra şube müdürleri Alparslan Ceran, Mehmet Yılmaz ve okul müdürleri katıldı.

Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, 2021-2022 eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

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