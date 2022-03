İlçe protokolü huzurevinde gönül aldı

Kaymakam Demir ve protokol üyeleri, Yaşlılar Haftası dolayısıyla gerçekleştirdikleri ziyarette ilk olarak kurum müdürü Remzi Şahin’den bilgi aldı. Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kayhan, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Recep Üncü ve İlçe Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç Kaymakam Demir, daha sonra dinlenme salonuna geçerek yaşlılarla tek tek sohbet ederek hatırlarını sordular.

Burada bir değerlendirme yapan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, yaşlılığın, hayatın en önemli evrelerinden biri olduğuna işaret etti.

Yaşlıların, edindikleri hayat tecrübesi ile topluma öncü olduklarını ve rehberlik ettiklerini vurgulayan Kaymakam Demir, “Yaşlılar Haftası dolayısıyla geçmişle gelecek arasındaki köprümüz olan yaşlılarımızın gönlünü almaya geldik” dedi.

‘Tüm büyüklerimizin Yaşlılar Haftası'nı en kalbi duygularımla kutluyor, saygılarımı sunuyorum” cümlesi ile sözlerine devam eden Kaymakam Demir, yaşlılara vefanın da en büyük toplumsal görevlerden biri olduğun altını çizdi.

Kaymakam Demir, “Bu güne kadar edindikleri birikimlerle, yaşam tecrübeleri ile bize yol gösteren yaşlılarımızı her daim baş tacı ediyoruz. Bizler büyüklerine, anne ve babalarına hizmeti, onların ihtiyaçlarının karşılanması için gösterilen gayreti, ibadet kabul eden köklü bir medeniyetin temsilcileriyiz. Sosyal devlet olmanın bilinci ile ister huzurevinde kalsın isterse de kendi evinde yaşamını sürdürsün her zaman yanlarında olmaya çalışıyoruz. Yaşamları boyunca çalışan; emek veren, ailesinin her bir ferdine kol kanat germekten başka bir düşüncesi olmayan yaşlılarımızın en büyük ihtiyaçları ise ilgi, şefkat ve sevgidir. Biz de, onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek için buradayız” ifadelerini kullandı.

Daha sonra yaşlılara karanfil hediye edildi. Ziyaret programı, şehitlerimiz için okutulan Mevlid-i Şerif ve dualarla sona erdi.

Huzurevi sakinleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Kaymakam Demir ve beraberindeki protokol üyelerine teşekkür ettiler.