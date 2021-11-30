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İlçe merkezindeki 3 mahallede 8 saatlik elektrik kesintisi

Akedaş Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, bakım onarım çalışması nedeniyle Elbistan’a bağlı 3 merkez mahallede 8 saat sürecek elektrik kesintisine gidileceğini yapılacağını duyurdu.

İlçe merkezindeki 3 mahallede 8 saatlik elektrik kesintisi
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Akedaş’tan yapılan duyuruya göre, Elbistan’a bağlı Kızılcaoba, Pınarbaşı ve Ceyhan Mahalleleri’nde 1 Aralık Çarşamba günü 09.15 ile 17.15 saatleri arasında elektrik kesintisine gidileceği belirtildi. Çok sayıda abonenin 8 saat boyunca elektriksiz kalacağı bakım onarım çalışmaları nedeniyle yapılacak kesinti süresince; vatandaşlardan elektrik ile çalışan cihazlarını devreden çıkartması istendi.

Ayrıca, yapılacak çalışmaların programlı elektrik kesintisi için belirtilen saatten önce bitmesi halinde kesintiden etkilenen yerlere çalışma bitiminden hemen sonra ilan edilen kesinti bitiş saatinden önce enerji verilebileceği, jeneratör kullanan abonelerin kesinti esnasında güvenlik açısından şebeke ayrıcını açmaları, detaylı bilgi almak ve herhangi bir sorundan kaynaklanan problemler için 186 Akedaş elektrik arıza hattını aramaları hatırlatıldı.

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