İlçe Jandarmaya yeni hizmet binası yapılıyor

Kızılcaoba Mahallesi’nde 45 yıl önce yapılan ve ihtiyaca cevap vermekte zorlanan bina yerine Çiçek Mahallesi’ne taşınacağını belirten Kaymakam Demir, “Bu çerçevedeki ihale 21 Nisan’da düzenlenecek” dedi.

2 bin 500 km²’lik bir yüzölçümüne sahip olan Elbistan’da 79 kırsal mahallede kolluk görevi sürdüren İlçe Jandarma Komutanlığı’na yeni hizmet binası kazandırılması için uzun soluklu bir süreci geride bıraktıklarını kaydeden Kaymakam Özkan Demir, söz konusu ihalenin Kahramanmaraş Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nca yapılacağını belirtti.

Halihazırda Kızılcaoba Mahallesi’nde bulunan Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı’nın, hem konumu itibariyle şehir içinde kaldığını hem de yeterli alanının bulunmadığını vurgulayan Kaymakam Demir, “Hem ilçemize hem de jandarmamıza yakışır bir hizmet binası olacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Jandarmanın yeni hizmet binasının, Çiçek Mahallesi termik yolu üzerindeki arsaya yapılacağını bildiren Kaymakam Demir, “Bölgede hazineye ait olan arsanın bir bölümünü, Jandarma Genel Komutanlığı’na tahsisini sağlamıştık. Burada, ilçemizin uzun yıllar boyunca ihtiyacına cevap verecek şekilde modern ve daha kapsamlı bir hizmet binası yapılması girişimimiz ihale aşamasına geldi. Kahramanmaraş Valiliğimiz, ihale takvimini duyurdu. İhalemiz, 21 Nisan’da gerçekleştirilecek. Yüklenici firma, 330 gün süre tanınacak. İnşallah jandarmamız önümüzdeki yıl bu dönemde yeni hizmet binamıza kavuşmuş olacak” ifadelerini kullandı.

Kaymakam Demir, “Bu projenin hayata geçmesinde bizleri her zaman destekleyen başta 64. Dönem Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mahir Ünal’a, Valimiz Sayın Ömer Faruk Coşkun’a ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.