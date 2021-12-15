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İlçe Jandarma Komutanı Üncü’den koruculara ziyaret

Elbistan İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Recep Üncü, Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği’ni ziyaret etti.

İlçe Jandarma Komutanı Üncü’den koruculara ziyaret
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Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli Kıdemli Başçavuş Soner Arslan’ın da yer aldığı ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren dernek başkanı Celalettin Fırtına, “Güvenlik korucuları olarak yıllardır Jandarma teşkilatımızın yanında ve emrinde başta terörle mücadele olmak üzere jandarma sorumluluk bölgesinde verilen tüm görevleri en iyi şekilde yerine getirerek vatanımıza devletimize karşı sorumluluk duygusuyla vazife yapıyoruz” dedi.

İl genelinde 11 ilçe ve 160 kırsal mahallede 1500 güvenlik korucusunun görev yaptığını belirten Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Celalettin Fırtına, şöyle konuştu:

“Bugüne kadar terörle mücadelede 1800 korucumuzu şehit verdik 3 bin korucumuz ise gazidir. Daha önceki yıllarda terörle mücadelemiz bu güne göre kısıtlı imkanlarla olsa da, son yıllarda devletimizin imkanlarıyla yerli ve milli silahlar özellikle SİHA’larımızla artık terörle mücadele daha teknik ve daha etkili olmaktadır. Bundan dolayıdır ki önceki yıllarda hemen her yerde faaliyet yürütebilen PKK terör örgütü mensupları milli imkan ve teknolojimizle adım atamadığı gibi yurt içerisinde artık bitme noktasına gelmiş ve inleri dağıtılmıştır. Bahar ve yaz aylarında terörün tamamının yok edileceğine inancımız tamdır. Biz güvenlik korucuları olarak jandarmamızla omuz omuza bu manada her zaman devletimizin emrinde görevlerimizi sürdürmekteyiz. Sayın komutanlarımıza nazik ziyaretleri için tüm güvenlik korucularımız adına teşekkür ediyorum.”

Elbistan İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Recep Üncü ise, “Güvenlik korucularımızın her zaman yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Güvenlik korucuları her zaman jandarma teşkilatımızla beraberdir bir personelimiz olarak başarılı görev yapmaktadırlar. Gerek terörle mücadelede gerekse verilen diğer görevlerde yapmış oldukları vazifeler her türlü takdire şayandır. Korucu arkadaşlarımızı seviyoruz ve her zamanda yanlarındayız. Tüm güvenlik korucusu arkadaşlarımıza görevlerinden başarılar diliyorum. Bu güne kadar şehit olan korucularımıza Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.

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İlçe Jandarma Komutanı Üncüden Koruculara Ziyaret