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İlçe Jandarma Komutanı Üncü’den İğdeliler Derneği’ne ziyaret

Elbistan İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Recep Üncü, İğdeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti.

İlçe Jandarma Komutanı Üncü’den İğdeliler Derneği’ne ziyaret
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Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli Kıdemli Başçavuş Soner Arslan’ın da yer aldığı ziyarette dernek başkanı Mehmet Önat, basın sözcüsü Yahya Marangoz ve yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet eden Kıdemli Yüzbaşı Üncü, dernek çalışmaları hakkında da bilgi aldı.

İğdeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin başta yardım faaliyetleri olmak üzere birçok sosyal projede örnek alınacak işler yaptığını belirten Üncü, dernek yöneticilerine başarılar diledi.

İğdeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği basın sözcüsü Yahya Marangoz da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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İlçe Jandarma Komutanı Üncüden İğdeliler Derneğine Ziyaret