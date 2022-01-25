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İlacını alamayan yaşlı kadının yardımına jandarma yetişti

Afşin’de, kar yağışı ve tipi nedeniyle ilacını alamayan 74 yaşındaki tansiyon hastasının yardımına jandarma ekipleri yetişti.

İlacını alamayan yaşlı kadının yardımına jandarma yetişti
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Jandarma ekipleri, yoğun kar yağışının ardından sahada vatandaşlar için seferber oluyor. Yolda kalan vatandaşlara el uzatan jandarma ekipleri, bu kez de Afşin’e bağlı Küçük Tatlar Mahallesi’nde ikamet eden yaşlı kadının ilacını yetiştirdi.

Mahallede yaşayan 74 yaşındaki tansiyon hastası, İstanbul’da ikamet eden kızını arayarak ilaçlarının bittiğini ve ulaşım zorluğu nedeniyle alamadığını söyledi. 112 Acil İhbar Hattı’nı arayan kızı da durumu görevlilere bildirdi. Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaşlı kadınla irtibata geçerek nöbetçi eczaneden ilacı temin etti. Karla kaplı yolda mahalleye giden jandarma ekipleri, yaşlı kadına ilacını verdi.

Yaşlı kadın, kendisi için seferber olan jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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İlacını Alamayan Yaşlı Kadının Yardımına Jandarma Yetişti