İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görev değişimi

Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten Mustafa Bozkurt, görevden alınarak yerine Ramazan Bilir, vekaleten atandı.

​ 2020 yılından bu yana il müdür yardımcısı olarak görev yapmakta olan Bilir, il müdürlüğü görevini Bozkurt’tan devralarak mesaisine başladı.

1991 Şırnak doğumlu olan Bilir; 2009 yılında Şırnak İl Müdürlüğü’nde memur olarak göreve başladıktan sonra, 2010 yılında Kahramanmaraş İl Tarım Müdürlüğü’ne atandı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü’nden 2014 mezun oldu. 2015-2020 yılları arasında il müdürlüğünde Mühendis olarak görev yapan Bilir, 2020 yılında il müdür yardımcısı olarak görevlendirildi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü’nde 2019 yılında Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan Bilir, evli ve 1 çocuk babasıdır.