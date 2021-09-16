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İl Müftüsü Tekin: “Aşı olmak farz-ı ayndır”

Kahramanmaraş İl Müftüsü Mustafa Tekin, Covid-19 aşısıyla ilgili, “Aşı vurulmak, Allah'ın emri gibi şu anda her Müslüman’ın üzerinde farz-ı ayndır” değerlendirmesinde bulundu.

İl Müftüsü Tekin: “Aşı olmak farz-ı ayndır”
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Aşı yaptırmanın vebalinin büyük olduğunu belirten İl Müftüsü Mustafa Tekin, “Cenab-ı Allah, 'bilen konuşsun, bilmeyen sussun' diyor. Herkes konuşuyor aşı şöyle yapıyormuş, böyle yapıyormuş diye. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah bilmediğiniz bir şeyi uzmanına götürün diyor. Bu işin uzmanı da doktorlardır. Benim kızım da doktor, bas bas bağırıyor, kendisi üçüncü aşıyı da oldu. Birileri biliyormuş gibi konuşuyor ama sonrasında Allah göstermesin başına gelince anlıyor. Şu anda aşıyı vurulmak bence her Müslüman'ın üzerine farz-ı ayndır. Allah'ın emridir çünkü birinin ölümüne vesile olursan kul hakkına da girmiş oluyorsun” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara aşı olmaları tavsiyesinde bulunan Müftü Tekin, “Bir bakıyorsunuz hiç ummadığınız kişi virüse yakalanıyor, hayatını kaybediyor. Bir insanı öldürmek bütün insanlığı öldürmektir diyor, bütün insanlığı öldürmüş olursun. İlla silah alıp öldürülmüyor ki insan. Uzmanlar söylüyor aşı olmayanlar ölüyor, günde 300-350 kişi hayatını kaybediyor, bunlar annemiz babamız. Böyle bir konuda keyfi davranırsan din ne yapsın, Kur'an ne yapsın. Okuduğun Kur'an gözüne dizine durur. Onun için kesinlikle aşımızı olalım, aşı olmadan gelmeyelim. Hem kendimizi hem de yanımızdaki insanları koruyalım" şeklinde konuştu.

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İl Müftüsü Tekin: Aşı Olmak Farzı Ayndır
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